Пришедшего в гимназию с оружием казанского школьника суд отправил на принудительное лечение

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Сегодня Ново-Савиновский районный суд вынес решение по делу ученика 7-й казанской гимназии, который пришел в учебное учреждение с ножом и пневматическим пистолетом, об этом ИА «Татар-информ» стало известно от участников процесса.

Следствие обратилось к суду с ходатайством отправить юношу на принудительное лечение у врача-психиатра, а прокуратура ходатайство поддержала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 мая молодой человек зашел в класс, сел за стол учителя и достал оружие. Никаких требований ученик не выдвигал, а вскоре его задержали полицейские.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. Сразу после задержания парня отправили в СИЗО.

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