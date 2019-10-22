Эксперты ПФР по горячей линии проконсультируют татарстанцев по вопросам пенсионного обеспечения

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Завтра, 23 октября, в Татарстане будет работать бесплатная горячая линия по вопросам пенсионного обеспечения. Жителей республики проконсультируют эксперты регионального отделения Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Специалистам можно будет задать вопросы о назначении, индексации, перерасчете и выплате пенсии.

Горячая линия будет работать с 10 до 16 часов по телефону: 8-800-100-26-27.

В остальные дни до контакт-центра ПФР по РТ можно дозвониться по номеру 7 (843) 279-27-27. Он работает с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 часов до 16.45. С 12.00 до 12.45 — перерыв на обед.



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