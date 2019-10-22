(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Аферист убедил пожилого казанца найти банкомат и перевести ему 122 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Незнакомец позвонил 66-летнему мужчине, представился сотрудником банка и рассказал, что некто пытается войти в личный кабинет пенсионера. Чтобы сохранить сбережения, казанцу велели немедленно найти ближайший терминал и сделать перевод на якобы резервный счет.

В итоге мужчина снял 122 тысячи рублей со своего счета и положил деньги на счет, который продиктовал мошенник. Вскоре злоумышленник перезвонил и потребовал, чтобы тот перевел оставшуюся сумму, после чего пенсионер обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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