Президент Федерации синхронного плавания РТ Бабичева вошла в федеральную антидопинговую комиссию

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В состав антидопинговой комиссии по синхронному плаванию вошла президент Федерации синхронного плавания Татарстана Александра Бабичева. В числе других членов комиссии она была избрана накануне, 21 октября, на заседании президиума Федерации синхронного плаванья России в Москве.

О своих целях и задачах Александра Бабичева рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ». «Тема допинга в спорте на сегодняшний день очень актуальна, и для меня она не является случайной. Антидопинговое обеспечение во время проведения Всемирной летней универсиады 2013 года проводилось под моим руководством», – отметила она.

«Мы организовывали обучение шаперонов, выстраивали алгоритм прохождения процедуры и контролировали ее соответствие Всемирному антидопинговому кодексу WADA. Хочу сказать, что ни одного прокола в этом вопросе у нас не было. Так что у нас есть положительный опыт, которым мы хотим поделиться с Федерацией синхронного плаванья России, чтобы их антидопинговая программа работала максимально эффективно», – добавила собеседница агентства.

«На президиуме перед нами выступали сотрудники РУСАДА, которые четко обозначили, что за нарушения антидопингового кодекса на законодательном уровне несут ответственность не только спортсмены, но и тренеры вместе с представителями федерации. Все, кто обеспечивает тренировочный процесс спортсмена», – пояснила Бабичева.

«Мы будем использовать в тесном сотрудничестве с РУСАДА все российские соревновательные площадки, в том числе в Казани и в Набережных Челнах, для организации в рамках проводимых турниров образовательных занятий с тренерами и спортсменами по знанию и соблюдению ими антидопинговых правил и кодекса», – особо подчеркнула она.

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