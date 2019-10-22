Детский омбудсмен РТ ответит на вопросы татарстанцев о взыскании алиментов

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина и замруководителя УФССП по РТ — заместитель главного судебного пристава республики Елена Степанова проконсультируют татарстанцев по вопросам взыскания алиментов и исполнения судебных актов в пользу несовершеннолетних. Об этом сообщает Аппарат детского омбудсмена.

«Ежегодно к УПР в РТ обращаются десятки граждан в защиту прав детей на достойное содержание от своих родителей, т.е. на алименты. В 2018 году количество таких обращений составило порядка 200 жалоб. Это жалобы на бывших супругов, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, жалобы на судебных приставов-исполнителей», — говорится в сообщении.

Конвенция ООН о правах ребенка определяет, что родители несут ответственность за обеспечение ребенку необходимых для развития условий жизни, напоминает Аппарат УПР в РТ. Это подтверждает и семейное законодательство РФ, но последнее предлагает родителям добровольно определить порядок и форму предоставления содержания детям. Проблема взыскания алиментов появляется потому, что родители пренебрегают своими обязанностями.

На приеме помимо консультаций татарстанцам предложат предпринять конкретные меры реагирования по полученным фактам.

Мероприятие пройдет 24 октября с 9 до 13 часов в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане по адресу: улица Карла Маркса, дом № 61.

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