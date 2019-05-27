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Татар-информ

22 октября 2019, 16:18

Общество

Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу заявившихся на конкурс «Лидеры России»

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Общество

Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу заявившихся на конкурс «Лидеры России»

Фото: архив/Владимир Васильев

Подача заявок на участие в третьем сезоне конкурса управленцев завершится 27 октября.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Татарстан занял седьмое место по числу желающих принять участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России».

Как сообщает пресс-служба мероприятия, жители республики направили 4095 заявок, что составляет 2,70% от общего их числа.

При этом регионами – лидерами по количеству подавших заявки стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, на долю которых приходится 19,26%, 8,14% и 6,13% от общего их числа. Кроме того, в топ-10 по количеству стремящихся стать лидерами вошли Свердловская область, Краснодарский край, Самарская, Нижегородская и Ростовская области, Башкортостан.

Всего с начала заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» уже поступили заявки от 151 тыс. 586 желающих из всех регионов России и 60 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» и руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до завершения заявочной кампании осталось меньше недели. «Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23.59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью», – напомнил Комиссаров.

По его словам, дистанционный этап конкурса начнется уже 28 октября. Участникам предстоит пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал.

В этом году желающие могут заявиться не только на основной конкурс «Лидеры России», но и на одну из новых дополнительных специализаций – это «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». 

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