Музей соцбыта открыл в Госдуме выставку предметов народного искусства СССР

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанский музей соцбыта открыл в Государственной Думе России выставку «В семье единой», посвященную истории народного искусства СССР. Экспозицию привезли в Москву при поддержке Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» директор музея Рустем Валиахметов.

«Много времени понадобилось, чтобы подготовить эту выставку, но в процессе подготовки мы ощутили поддержку со стороны депутатов разных фракций, различных думских комитетов. И мы видим, что эта простая тема недавнего нашего прошлого по-настоящему объединяет», – отметил собеседник агентства.

В экспозиции представлены национальные костюмы, книги и сувениры, картины и плакаты о межнациональной дружбе, раритетные значки, пластинки, фотографии известных людей и многое другое. Всего в Москву из Казани привезли более трехсот экспонатов.

Гостями выставки стали певец Ренат Ибрагимов, депутаты Госдумы Ирек Зиннуров, Марат Бариев, Борис Менделевич, Светлана Журова и Татьяна Пушкина, а также послы Армении, Азербайджана и Кыргызстана, студенты, школьники и другие интересующиеся. Они поблагодарили руководителя Музея соцбыта за организацию экспозиции, а также передали ему личные вещи, сохранившиеся с советских времен. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов подарил музею свой школьный учебник истории и ручку, а политик Вячеслав Никонов преподнес подписанный лично советский плакат.

«Комитет не просто поддержал, но и организовал выставку “В семье единой“. Одно название нашего комитета – по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – говорит о том, что нам эта выставка интересна. В ней показывается то, как мы были едины [во времена СССР]. Важно, чтобы молодые люди знали нашу историю, чтобы не было ее фальсификации. У тех народов, которые помнят свою историю, свое прошлое, есть и будущее», – прокомментировал событие депутат Госдумы РФ от Татарстана, член комитета Ирек Зиннуров.

Экспозиция, посвященная истории народного искусства СССР, будет работать до 25 октября.

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