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Татар-информ

22 октября 2019, 15:36

Экономика и финансы

Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Татарстана

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Экономика и финансы

Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Татарстана

На сцене форума выступят успешные предприниматели, эксперты и лидеры мнений.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Республики Татарстан. Основная площадка форума расположится в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани, однако предприниматели Набережных Челнов и Альметьевска тоже смогут стать зрителями мероприятия.

В этих городах будет организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров. Местом организации события в Автограде станет ИТ-парк, а в Альметьевске – молодежный центр. Для участия необходима регистрация на официальном сайте мероприятия.

На сцене форума выступят успешные предприниматели, эксперты, лидеры мнений. Ключевая цель события – дать аудитории стимул для развития своего дела, сформировать положительный образ предпринимателя и объединить усилия государства и бизнес сообщества для развития МСП в стране.

Форум «Мой бизнес» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который является составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бесплатная регистрация продолжается на официальном сайте – https://мойбизнес.рф/events/kazan


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