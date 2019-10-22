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Татар-информ

22 октября 2019, 15:52

Общество

Подготовительные работы по строительству второго моста через Свиягу в Татарстане выполнены на 70%

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Общество

Подготовительные работы по строительству второго моста через Свиягу в Татарстане выполнены на 70%

Фото: Владимир Васильев

В августе в Зеленодольском районе РТ стартовали работы по реконструкции мостового перехода через Свиягу на 757-м км трассы М7.

(Зеленодольский район, 22 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Подготовительные работы реконструкции мостового перехода через Свиягу со строительством второго моста в Зеленодольском районе Татарстана выполнены на 70%. Об этом стало известно сегодня во время пресс-тура на объект.

В августе в Татарстане начались работы по реконструкции мостового перехода через Свиягу на 757-м км автодороги М7 «Волга». Проектом предусмотрены строительство нового моста протяженностью 379,2 погонных метра и реконструкция существующего мостового перехода 1996-го года постройки, рассказал заместитель начальника отдела дорожных сооружений «Волго-Вятскуправтодора» Рамиль Айнетдинов.

«При возведении нового моста предполагаются такие работы, как строительство опор на свайном основании из монолитного железобетона, монтаж металлического пролетного строения общим весом 2,7 тыс. тонн, устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия», – проинформировал он.

При реконструкции существующего моста планируется отремонтировать железобетонные опоры, усилить пролетное строение дополнительными металлическими элементами, заменить опорные части под пролетным строением и уложить асфальтобетонное покрытие, продолжил замначальника отдела управления.

«Расширятся подходы к искусственным сооружениям с двух до четырех полос движения, будут проведены работы по устройству разворотных петель, 30 водопропускных труб и очистных сооружений. На всем протяжении мостового перехода и подходов будет установлено искусственное освещение и металлическое барьерное ограждение. Возле поселков Исаково и Гаврилково будут построены автобусные остановки и надземные пешеходные переходы», – подчеркнул Рамиль Айнетдинов.

Он также заметил, что новый мост будет возведен параллельно действующему мостовому переходу. «По одному мосту движение будет идти в одном направлении, по второму – в другом. Сейчас ведутся подготовительные работы для сооружения опор», – уточнил собеседник журналистов.

В частности, в настоящее идут работы по забивке шпунтового ограждения для сооружения первой и четвертой опор будущего моста. Шпунтовое ограждение представляет собой прочную искусственную стену, которая позволяет защитить насыпь от воды, особенно в условиях производства работ ниже нулевого уровня грунта. Затем мостовики приступят к устройству буронабивных свай. На текущий год запланирован небольшой объем работ – установка опор № 1 и 4 второго моста через реку Свияга. Всего специалистам предстоит построить пять опор.

Руководитель проекта Мостоотряда-41 Александр Минеев сообщил, что на данный момент на площадке задействованы три гусеничных большегрузных крана, самый большой из которых весит 130 тонн. «Созданы основные подъездные дороги на левом и правом берегах реки. Мы их называем “дорогами жизни”. Потому что они позволяют нам не зависеть от погодных условий, обеспечивать подвоз материалов, строительной техники. Эти дороги будут служить нам весь период строительства», – поделился он.

Кроме того, по словам руководителя проекта, специалисты приступили к устройству временного рабочего моста, чтобы обеспечить доступ на русловые опоры. «Выполнены строительные площадки для доступа на одну из опор. Приступаем к сооружению подпорной стенки на первой опоре. На правом берегу реки вышли на опору номер четыре. Там проектом предусмотрено устройство полуостровка. Сейчас завершаются работы по его укреплению шпунтовой стеной. Следом будут выполняться работы по устройству свайных оснований», – отметил он.

Александр Минеев заверил, что наступление зимы не помешает установке опор. «Толщина льда здесь такая, что в необходимой зоне его можно будет убрать. Это не будет препятствовать запланированным работам, – заключил он. – Сейчас подготовительный этап – создание площадок и дорог – примерно на 70% выполнен. И уже более плотно приступаем к основным конструкциям».

Общая стоимость объекта оценивается в 5 млрд 23 млн рублей. В этом году работы будут выполнены на 400 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. 

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