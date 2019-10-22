Татарстанцам предлагают передать семейные фото в Госархив РТ за денежные премии

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Госкомитет РТ по архивному делу приглашает татарстанцев поучаствовать в конкурсе «Передай семейный архив». Для этого надо предоставить жюри богатую коллекцию фотографий и видеодокументов, сообщает пресс-служба Госкомархива РТ.

Первый этап конкурса пройдет с 4 ноября до 31 декабря, в это время заявки на участие будут приниматься муниципальными архивами. Республиканский этап пройдет с 1 по 31 мая следующего года.

Победители конкурса получат дипломы и денежные премии. За первое место ее сумма составит 50 тыс. рублей, за второе — 30 тыс., за третье — 20 тыс.

Подлинники документов включат в состав Архивного фонда РТ и передадут на хранение в ГБУ «Государственный архив РТ». При этом авторские права на снимки и видеодокументы останутся за победителями конкурса.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Госкомархива республики.

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