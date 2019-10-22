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Татар-информ

22 октября 2019, 22:11

ОбществоЗдоровье и среда

В Нижнекамском районе разлилась река из жидкого навоза

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ОбществоЗдоровье и среда

В Нижнекамском районе разлилась река из жидкого навоза

Фото: ntr-24.ru

Вода с отходами животноводства уже залила некоторые частные огороды, в нескольких домах затопила погреба.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). К селу Большое Афанасово Нижнекамского района РТ с полей подбирается зловонная река. Вся округа в буквальном смысле слова утопает в отходах животноводства. Об этом сообщает «НТР 24».

Вода, загрязненная отходами животноводства, уже залила некоторые частные огороды, уничтожив урожай, в нескольких домах она затопила погреба.

Сельчане забили тревогу, обвинив в своих бедах фермерское хозяйство, расположенное по соседству.

К одному из населенных пунктов Нижнекамского района подбирается зловонная река

Поток из фекалий возле села Большое Афанасово появился неделю назад, с каждым днем он разливается все шире.

Оказалось, что неподалеку от затопленных огородов есть места временного складирования отходов животноводства. Почему жидкий навоз вытек за края отведенной территории, предстоит выяснить экологам.

Государственный инспектор управления Росприроднадзора по РТ Ленар Низамутдинов сообщил, что в первую очередь необходимо разобраться, кто именно является собственником этого полигона. «Мы решим этот вопрос совместно с Россельхознадзором», – отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что река Тунгуча в Нижнекамском районе стала белой и покрылась густой пеной с едким запахом.

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