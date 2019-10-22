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Татар-информ

22 октября 2019, 16:24

Официальная хроника

Генконсул Турции подтвердил Мухаметшину готовность Анкары развивать межпарламентские связи

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Официальная хроника

Генконсул Турции подтвердил Мухаметшину готовность Анкары развивать межпарламентские связи

Фото: http://tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ принял нового генконсула Турции в Казани.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин провел переговоры с новым генеральным консулом Турции в Казани господином Исметом Эриканом, поздравив дипломата со вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Отношения России и Турции складываются весьма успешно, крепнут гуманитарные связи. Сегодня в Сочи встречаются лидеры наших государств, они настроены на дальнейшее развитие сотрудничества. Мы очень дорожим сложившимися тесными контактами и готовы внести свой региональный вклад в этот процесс», – сказал Мухаметшин, приветствуя гостя в стенах парламента республики. Председатель Госсовета РТ выразил мнение, что Татарстану и Турции необходимо активизировать торгово-экономическое и межпарламентское сотрудничество.

В своем ответном слове Исмет Эрикан поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство и готовность к диалогу. Генконсул Турции в Казани согласился, что межпарламентские связи двух государств требуют особого внимания. «Анкара готова к такому сотрудничеству», – заверил он.

Господин Исмет Эрикан вступил в должность Генерального консула Турции в Казани 1 октября 2019 года. Его предшественник Ахмет Садык Доган оставил этот пост в июле текущего года. Господин Эрикан опытный дипломат со стажем работы в Министерстве иностранных дел Турции и его внешних представительствах в США, Болгарии, Сингапуре и других странах. Он стал двенадцатым генконсулом за историю дипломатических отношений Татарстана и Турции, которые начались в 1996 году.

Консульский округ под руководством Эрикана включает 6 регионов Поволжья, в том числе Марий Эл, Мордовию, Башкортостан, Чувашию и Самарскую область.

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