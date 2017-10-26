«У меня ВИЧ»: как живут и строят семьи жители Татарстана с диагнозом, о котором никому не расскажешь

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня в Татарстане на диспансерном учете состоят более 14 тыс. человек с ВИЧ-положительным статусом. Только в этом году заболевание впервые выявили у 808 человек. ИА «Татар-информ» продолжает серию историй о том, каково жить с ВИЧ. Имена героев изменены.

Миша узнал, что у него ВИЧ совершенно случайно – гуляя по городу, увидел пункт экспресс-тестирования и решил пройти. «Тест показал сомнительный результат, я пересдал еще раз и несколько дней ждал результата. Несколько дней на нервах, потом мне сообщили, что я положителен… Недели две я не мог принять и осознать этого. Не ел почти. Плохо спал, вообще казалось, что это конец», – поделился он.

Около двух недель понадобилась парню, чтобы оправиться от страшной новости. За это время, по словам Миши, он прочитал «миллионы» статей о ВИЧ, его распространении и лекарствах, которые блокируют распространение вируса в организме.

«Потом благодаря друзьям, врачам и психологам просто принял диагноз, смирился, встал на учет в СПИД-центр и вот уже начал пить препараты. Все хорошо, никаких симптомов благодаря терапии», – объяснил молодой человек.

Избавиться раз и навсегда от вируса в настоящее время невозможно, однако существует антиретровирусная терапия, которая поддерживает иммунитет и позволяет человеку жить полноценной жизнью. В это время вирус спит в организме, а больной не может заразить других людей. Препараты просто блокируют размножение вируса и снижают иммунную нагрузку.

Сегодня 69% ВИЧ-инфицированных жителей Татарстана принимают эти препараты.

Пенсионерка Людмила заразилась половым путем от инструктора автошколы, с которым у нее был роман, пока она училась. О своем диагнозе 41-летний инструктор женщине не сообщал. Сама Людмила узнала о болезни, когда попала в инфекционную больницу с продолжительной высокой температурой. Вот так в возрасте 65 лет из-за пренебрежения контрацепцией женщина получила неизлечимую болезнь. Людмиле теперь всю жизнь придется принимать лекарства.

В то же время от жизненно необходимой антивирусной терапии в России отказались около 20 тыс. человек из примерно миллиона инфицированных.

ВИЧ-диссиденты утверждают, что вируса не существует. Сторонники этой теории говорят о том, что жить можно и без препаратов, однако без лекарств все идет очевидным образом – люди умирают.

«ВИЧ-диссидентство возникло как движение практически сразу, как появился вирус. Люди узнавали, что, во-первых, они больны неким заболеванием, во-вторых, лечения от заболевания нет, в-третьих, оно смертельно, в-четвертых, практически все способы передачи вируса морально неприемлемы. И если человеку ставили диагноз – на него фактически вешали штамп. Психологическая основа движения ВИЧ-диссидентов – отрицание проблемы», – объяснил ученый, сотрудник лаборатории генных и клеточных технологий МГУ Максим Казарновский.

В истории Павла роковым моментом стала измена жене, во время которой он заразился ВИЧ. Мужчина женат более 16 лет, воспитывает двоих детей. Павел выяснил, что у него ВИЧ, когда проходил обязательное обследование во время третьей беременности жены. Так та узнала о наличии у супруга любовницы и ВИЧ-инфекции. Результаты тестирования на ВИЧ жены Павла оказались отрицательными.

«Вирус ВИЧ в 200 раз изменчивее вируса гриппа. Если больной прерывает терапию, то вирус получает новую возможность интенсивно размножаться и мутировать. Образовавшийся новый подвид вируса после мутации может не поддаться той терапии, которая была назначена, а потом прервана. Получается, что у врача инфекциониста стоит новая задача – найти новые препараты. Иногда это может и не получиться. Поэтому такие пациенты рискуют жизнью, не принимая препараты», – объяснила врач-психотерапевт Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роза Мухаметова.

ВИЧ передается тремя путями – половым, через инъекции и от матери ребенку. То есть в максимальной концентрации, достаточной для заражения, вирус содержится в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.

«Сегодня женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, становится все больше. Половой путь выходит на первое место среди способов передачи ВИЧ. Поэтому нельзя забывать о том, что обязательно нужно предохраняться, сдавать тесты на ВИЧ и не забывать о постконтактной профилактике», – добавила педиатр Алена Хораськина.

Кроме понятных и надежных методов, таких как презерватив, есть еще и другие способы профилактики передачи ВИЧ-инфекции.

Речь идет о «доконтактной и постконтактной профилактике». Проще говоря, человек должен принимать специальные лекарства до того, как вступает в контакт с ВИЧ-инфицированным и после, чтобы организм успел выработать защиту от него. Также есть вариант, когда человек принимает препараты только после контакта с ВИЧ-инфицированным человеком.

Исследования показывают, что лекарства доконтактной профилактики достаточно эффективно снижают риск заражения ВИЧ. Стоит подчеркнуть, что данные лекарства сейчас можно свободно купить в аптеках, но мы рекомендуем предварительно обратиться к специалистам Центра СПИД для выбора наиболее оптимальных (прием препаратов в течение 72 часов после незащищенного секса или иной проблемной ситуации позволяет предотвратить заражение).

С учетом того, что с каждым годом количество ВИЧ-инфицированных заметно увеличивается, врачи советуют тщательно подбирать себе пару. Более того, медики настаивают на том, чтобы каждый человек ежегодно по нескольку раз проходил экспресс-тестирование на ВИЧ. Абсолютно бесплатное и анонимное обследование можно пройти в СПИД-центре в Казани и в его филиалах в городах Альметьевск и Набережные Челны. Кроме того, можно самостоятельно сделать экспресс-тесты в домашних условиях. В аптеках продаются тесты, использовать которые так же просто, как глюкометр.

И если однажды ваш тест окажется положительным, с антиретровирусной терапией медлить нельзя. Только постоянное наблюдение у врача и прием АРВ-препаратов позволяет ВИЧ-инфицированным людям жить полноценной жизнью и уменьшить риск инфицирования других.

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