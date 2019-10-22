Роб Клинкхаммер: Думаю, что Зинэтула Билялетдинов крут

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Экс-нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер рассказал в интервью порталу Sport24 о своем отношении к бывшему главному тренеру татарстанской команды Зинэтуле Билялетдинову.

«Когда состоялся обмен, я знал, что это легендарный тренер, который много побеждал в российской Суперлиге, КХЛ, на ЧМ, так что я знал, что буду играть под руководством топ-тренера. Я думаю, что он крутой. С канадскими тренерами более простая коммуникация, и обычно команда играет в североамериканском стиле – так мы играли в Минске, так и сейчас, это упрощает переход. У Билла (Билялетдинова – прим. Т-и) более оборонительный хоккей, и я многому научился», – отметил нападающий.

Кроме того, Клинкхаммер поведал о методике работы Билялетдинова с легионерами: «Он хорошо общался со мной и другими иностранцами. Он все объяснял на русском, но потом всегда уточнял у нас, все ли мы поняли и что думаем об этом, объяснял все подробно».

«Бывает, что иностранец приезжает в КХЛ и не может долго забросить или набрать очки. Но это не ключевое для Билла, пока ты помогаешь команде выигрывать. Пока ты делаешь то, что должен, играешь по системе, упорно тренируешься – он доволен», – подчеркнул хоккеист.

Роб Клинкхаммер провел в казанском «Ак Барсе» чуть больше одного сезона, перейдя в Казань из минского «Динамо» по ходу регулярного чемпионата КХЛ 2017/2018. Всего в «Ак Барсе» хоккеист провел 122 матча, в которых забил 30 голов и сделал 23 голевые передачи.

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