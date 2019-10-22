Мухаметшин поручил «единороссам» Татарстана усилить работу с избирателями в соцсетях

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Решение социально-экономических задач и активный диалог с избирателями являются залогом успешной политической кампании. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на открытии межрегионального семинара «МедиаВолга» в Казани.

«Человек с каждым днем все больше “подпитывается” информацией, мнениями авторитетных для себя людей в социальных сетях, что способствует формированию его отношения к властям разных уровней, в том числе к партии, которую мы с вами представляем», – сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ отметил, что успех любой политической кампании связан с эффективным решением социально-экономических задач и ведением активного диалога с избирателями. Мухаметшин напомнил, что во время выборов в парламент республики VI созыва «единороссами» было проведено большое количество встреч с жителями республики.

«Мы запустили онлайн-сервис “Мой депутат”, куда поступило более 8,5 тыс. обращений. Теперь он станет постоянно действующим каналом взаимодействия депутатов с жителями республики», – подчеркнул Мухаметшин.

В своем выступлении на семинаре глава татарстанского парламента рассказал о цифровизации экономики региона. Он сообщил, что уже 80% жителей республики пользуются госуслугами в электронном виде.

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