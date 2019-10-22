Верхнеуслонский хор ветеранов «Волжанка» открыл новый сезон

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В новый, 19-й сезон хор ветеранов «Волжанка» из Верхнего Услона вступил с новыми планами и обновленным репертуаром, хотя не расстается и с прежними песнями, пишет «Волжская новь».

Участники хора по-прежнему заинтересованы в большем количестве выступлений. Если раньше свое участие в хоре исполнители объясняли увлечением музыкой и желанием общаться, то теперь, чувствуя свой потенциал, немного обижаются, если их неожиданно не приглашают на тот или иной праздник.

Сейчас хор начал репетиции к празднованию 75-летия Победы. При этом в коллектив вернулся концертмейстер Ильнур Сунгатуллин. Участники хора считают, что с его возвращением у них открылось второе дыхание.

«Раскрыть характер песни, сделать так, чтобы она звучала узнаваемо и в то же время оригинально – вот главные задачи, которые ставит перед собой народный хор ветеранов Верхнего Услона», – отмечает издание.

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