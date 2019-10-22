Гузель Удачина рассказала о судьбе мальчика, которого едва не убила мать в Челнах

(Набережные Челны, 22 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина рассказала, что ждет шестилетнего мальчика, которого едва не зарезала мать. Об этом она рассказала журналистам во время приема граждан в Набережных Челнах.

По словам Удачиной, нет никаких вопросов о том, с кем останется выживший ребенок.

«У мальчика есть отец, который способен о нем позаботиться. И, конечно, основные усилия по дальнейшему жизненному устройству ребенка должны быть нацелены на сохранение его кровной семьи. Поэтому другие варианты, думаю, рассматриваться не будут», — сказала детский омбудсмен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 7 октября в одном из домов 59-го комплекса Набережных Челнов 32-летняя женщина ножом зарезала младшего сына и тяжело ранила старшего, а затем пыталась покончить с собой.

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