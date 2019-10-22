Шаймиеву доложили о работах по реставрации уцелевших фресок Богородицкого собора Казани

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Работы по возрождению собора Казанской иконы Божией матери в столице Татарстана вышли на финишную прямую. Сейчас основные силы зодчих будут направлены на оформление внутреннего интерьера Верхнего и Пещерного храмов собора. Об этом было сказано на совещании, которое провел на месте строительных работ Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, Минтимер Шаймиев ознакомился с ходом проектных и строительных работ. «Художник-реставратор АО “МНРХУ” Валерий Косушкин представил участникам совещания результаты реставрации сохранившейся живописи Пещерного храма. Заместитель директора по научной работе ООО “Поволжская археология” Андрей Старков и представитель ООО “Центр музейного проектирования” Игорь Григорьев продемонстрировали основные элементы внутреннего оформления и музеефикации Пещерного храма», – отметили в пресс-службе.

Во время посещения храмового комплекса Шаймиеву также показали табличку, которая установлена перед собором на месте обнаруженных захоронений монахинь православной обители и игуменьи монастыря Маргариты. Затем участники совещания обсудили некоторые моменты, связанные с завершением благоустройства храмовой территории.

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