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Татар-информ

22 октября 2019, 14:54

Официальная хроникаОбществоКультура

Шаймиеву доложили о работах по реставрации уцелевших фресок Богородицкого собора Казани

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Официальная хроникаОбществоКультура

Шаймиеву доложили о работах по реставрации уцелевших фресок Богородицкого собора Казани

Фото: tatarstan.ru

Государственный советник Татарстана провел совещание по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Работы по возрождению собора Казанской иконы Божией матери в столице Татарстана вышли на финишную прямую. Сейчас основные силы зодчих будут направлены на оформление внутреннего интерьера Верхнего и Пещерного храмов собора. Об этом было сказано на совещании, которое провел на месте строительных работ Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Рабочее совещание по воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, Минтимер Шаймиев ознакомился с ходом проектных и строительных работ. «Художник-реставратор АО “МНРХУ” Валерий Косушкин представил участникам совещания результаты реставрации сохранившейся живописи Пещерного храма. Заместитель директора по научной работе ООО “Поволжская археология” Андрей Старков и представитель ООО “Центр музейного проектирования” Игорь Григорьев продемонстрировали основные элементы внутреннего оформления и музеефикации Пещерного храма», – отметили в пресс-службе.

Рабочее совещание по воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери

Во время посещения храмового комплекса Шаймиеву также показали табличку, которая установлена перед собором на месте обнаруженных захоронений монахинь православной обители и игуменьи монастыря Маргариты. Затем участники совещания обсудили некоторые моменты, связанные с завершением благоустройства храмовой территории.

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