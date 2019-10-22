Ритейлеры рассказали о росте оптовых цен на гречку

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Поставщики гречневой крупы с сентября этого года информируют розничные сети о повышении цен. Об этом со ссылкой на ритейлеров пишет газета «Ведомости».

По информации представителей «Ашана» и «Ленты», запросы об увеличении цен на 20–25% начали поступать в торговые сети с сентября. При этом в «Ашане» отметили, что подобное происходит впервые с 2017 года.

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов рассказал о росте цены на 25–50%. По его словам, последнее резкое повышение цен на гречневую крупу наблюдалось три года назад. Подтвердил рост оптовых цен на фасованную гречку (на 5–30%) и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Руководитель торговой компании «Ангстрем трейдинг» агрохолдинга «АФГ Националь» Леонид Васильев объяснил происходящее начавшимся с конца июля ростом стоимости сырья: к октябрю цены на гречневую крупу выросли в два раза, а на гречиху – в три. Сложившийся уровень цен глава аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко охарактеризовал как «нездорово высокий».

По словам Вострикова, до этого в течение двух лет цена гречки падала, из-за чего сельхозпроизводители стали уменьшать отводимые ей площади. В результате на оптовом рынке образовался дефицит. К тому же поставщики придерживают товар в ожидании дополнительного увеличения цены.

Издание со ссылкой на данные Росстата отмечает, что «розничная цена на гречку с начала года выросла пока незначительно» – на 6,4% по сравнению с январем этого года. Однако, по словам представителя одной из торговых сетей, ритейлерам придется увеличить цену в рознице – на 5–10% после Нового года.

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