Менделевич: Возвращение регионам права открывать вытрезвители убережет россиян от проблем

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Законопроект, дающий регионам право создавать медицинские вытрезвители, поможет уберечь россиян в состоянии алкогольного опьянения от возможных проблем. Такое мнение высказал один из авторов законодательной инициативы – депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Главная цель [законопроекта] – уберечь наших граждан, находящихся в состоянии, когда они могут навредить своему здоровью или создать криминогенную ситуацию, от этих проблем. Это не замена существующих медучреждений (наркологические диспансеры, приемные отделения в многопрофильных больницах будут работать как прежде и при необходимости окажут помощь). В случае принятия закон лишь даст право региональным властям и муниципальным органам решать самим: открывать подобные помещения или нет», – пояснил парламентарий.

Менделевич заметил, что нужно разделять два вида помощи: медицинское вмешательство при сильной степени опьянения и медико-социальную помощь в более легких случаях.

«Бывают случаи, когда медицинская помощь как таковая не нужна, но есть необходимость где-то “пережить“ данный период, прийти в себя. Именно этот момент у нас не отрегулирован. Пока остается открытым вопрос, что делать, когда человеку нужна социальная помощь: чтобы он не замерз на улице, не стал жертвой криминальных элементов. К тому же в состоянии опьянения человек может не контролировать свои действия и нанести увечья себе или окружающим. Вот для этого и нужны некие помещения», – рассказал депутат.

При попадании в вытрезвитель фельдшер должен обязательно осмотреть человека. При необходимости нужно вызвать бригаду скорой и направить гражданин в наркологический диспансер или иное лечебное учреждение, потому что при сильной степени отравления квалифицированную помощь пациенту смогут оказать только врачи, заключил Менделевич.

Ранее Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, дающий право регионам создавать медицинские вытрезвители.

Весной этого года на федеральном уровне заинтересовались опытом Татарстана, сохранившего вытрезвители в 2011 году, когда по всей стране они закрывались.

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