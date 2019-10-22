В России снизилось число семей, которым не хватает денег на еду

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Доля наименее обеспеченных групп населения в России во II квартале 2019 года снизилась на 0,1%. Об этом сообщает Радио Sputnik.

«Согласно данным Росстата, доля тех, кому денег не хватает даже на еду, снизилась с 0,8% в прошлом квартале до 0,7% в текущем», – говорится в сообщении.

Кроме того, в стране за II квартал сократилось число семей, доходы которых позволяют покупать достаточно продуктов, но на одежду и оплату услуг ЖКХ уже не хватает денег, – с 15,2% до 14,1%.

При этом, согласно данным Росстата, растет число обеспеченных семей, которые могут позволить себе покупку не только продуктов и одежды, но и товаров длительного пользования. Во II квартале 2019-го количество таких семей увеличилось с 49,2% по 49,4%. Также растет доля семей, которые могут себе позволить все, что считают нужным, включая машину и квартиру. Их число выросло с 2,6% до 2,7%.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», в III квартале 2019 года у российских граждан увеличились реальные доходы. В частности, с июля по сентябрь показатели увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если же рассмотреть данные с начала года, то динамика составила 0,2% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

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