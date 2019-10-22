Эксперт: В Татарстане снижение спроса на топливо не ощущается

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В РТ снижение спроса на топливо в 1% не ощущается — это большая цифра лишь в масштабах страны. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

«Топливный рынок в Татарстане стабильный, снижение спроса на топливо не ощущается. Зафиксированы только сезонные падения, не более того», — подчеркнул Ирек Сулейманов.

Уменьшение спроса на бензин на уровне 1% — это большая цифра лишь в масштабах страны, добавил эксперт.

В стране наблюдается спад, доходы у людей уменьшились, предприятия снижают производственные мощности. Россияне переходят на газомоторное топливо, в том числе потому что не хватает денег на бензин.

«Несмотря на это спад мы преодолеем и все будет замечательно», — подытожил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало снижение спроса на бензин связано с внутренней ситуацией в России и переходом на газомоторное топливо.

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