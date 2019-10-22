Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью Анаса Исхакова

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью бывшего главы администрации Азнакаевского района РТ Анаса Исхакова.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», экс-руководитель муниципалитета скончался накануне, 21 октября, на 75-м году жизни. Перед этим он долго болел.

Анас Гатуфович Исхаков родился 14 августа 1945 года в деревне Верхняя Чыршылы Лениногорского района ТАССР. В 1965 году окончил Лениногорское музыкально-художественное училище, в 1971-м – Казанский государственный университет, в 1983-м – Саратовскую высшую партийную школу.

Первом местом работы Исхакова в 1965 году стала Актюбинская средняя школа Азнакаевского района, где он трудился учителем рисования и черчения. В 1971-м стал инструктором отдела пропаганды и агитации Азнакаевского райкома КПСС. Затем работал на комсомольских и партийных должностях вплоть до назначения в 1983-м председателем исполнительного комитета Азнакаевского райсовета народных депутатов.

С 1992-го по 2005 год Анас Исхаков был главой Азнакаевского района. За это время на территории муниципалитета был возведен ряд социально-значимых объектов, активно велась работа по газификации населенных пунктов и обеспечению жителей чистой водой, развивалась строительная отрасль. «Были внедрены новые прогрессивные методы в сельскохозяйственном производстве, укреплена материально-техническая база сельхозпредприятий, что позволило Азнакаевскому району стать одним из лидеров в системе агропромышленного комплекса республики», – отмечается в некрологе.

В те годы Исхаков не только руководил районом, но и параллельно избирался депутатом Верховного Совета ТАССР XII созыва и депутатом Государственного Совета РТ I и II созывов.

После выхода на заслуженный отдых занялся общественной деятельностью. Был избран председателем общественного совета Азнакаевского района, являлся членом Общественной палаты Татарстана, стал членом Союза писателей РТ. Любовь к родному краю была основной темой стихотворений Исхакова, которые выходили в поэтических сборниках на русском и татарском языках.

За многолетний плодотворный труд и достижения отмечен такими наградами, как орден Дружбы, медали «За доблестный труд» и «В память 1000-летия Казани», благодарности Президента Татарстана и почетная грамота РТ. За активную трудовую деятельность удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».

«А. Г. Исхакова всегда отличали ответственность, внимательное и доброжелательное отношение к людям. Высокое чувство общественного долга, деловые и человеческие качества снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение. Светлая память об Анасе Гатуфовиче Исхакове навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркивается в некрологе, который подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин, глава Азнакаевского муниципального района Марсель Шайдуллин, глава Лениногорского муниципального района Рягат Хусаинов и председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов.

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