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Елена Саляхова

22 октября 2019, 13:55

Происшествия

Полицейские рассказали, что в Татарстане на уловки мошенников ежедневно попадаются 30 человек

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Происшествия

Полицейские рассказали, что в Татарстане на уловки мошенников ежедневно попадаются 30 человек

Чаще всего жертвами аферистов оказываются люди в возрасте от 30 до 49 лет.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Ежедневно в Татарстане на удочку мошенников попадаются 30 человек. Об этом на брифинге в МВД по РТ сообщил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.

Чаще всего, по словам Газимова, жертвами аферистов становятся люди от 30 до 49 лет.

«В основном это те, кто пользуются кредитными картами и безналичным расчетом или оплачивают покупки в Интернете», – уточнил Газимов.
Как правило, мошенники звонят своим потенциальным жертвам и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Они просят продиктовать номер карты, код на обратной стороне или просто перечислить деньги на якобы резервный счет.

Газимов привел в пример случай, который произошел в Набережных Челнах в августе этого года. Лжебанкиры позвонили женщине и сообщили ей, что кто-то пытается получить доступ к ее банковской карте, после чего рекомендовали сделать перевод, чтобы сохранить сбережения. Таким образом женщина отправила мошенникам 200 тысяч рублей.

Чтобы не попадаться на уловки аферистов, полицейские просят жителей не сообщать никому данные своих банковских карт.

«Хотелось бы донести до татарстанцев, что сотрудники банка никогда сами не будут звонить и запрашивать личные данные клиентов», – добавил Газимов.

 

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