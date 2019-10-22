В Лаишеве впервые выберут лучший сельский клуб и сельский Дом культуры республики

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Завтра, 23 октября, в районном Доме культуры Лаишевского района и города Лаишево состоится финал I республиканского конкурса «Лучший сельский клуб и сельский дом культуры». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Конкурсанты – победители муниципальных и зональных этапов – покажут творческий номер и представят выставку изделий декоративно-прикладного искусства, которые изготовили представители клубов.

Финалистов оценят по 17 критериям. В частности, жюри учтет образовательный уровень сотрудников, уровень материально-технического оснащения учреждения, наличие технического оборудования, музыкальных инструментов, игровых и спортивных комнат, обновление сценических костюмов и многое другое.

Победителей определят в четырех номинациях. Им вручат денежные сертификаты на покупку оборудования, музыкальных инструментов, мебели, культурно-спортивного инвентаря, пошив сценических костюмов и одежды сцены.

Победителей конкурса «Лучший сельский клуб и сельский дом культуры» объявят 28 октября в Татгосфилармонии имени Габдуллы Тукая.

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