В Нижнекамске с опережением срока отремонтирован проспект Химиков протяженностью 6,7 км

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтирован центральный проспект города – Химиков протяженностью 6,7 км. Работы проведены с опережением графика, сообщает Миндортранс РТ.

«Здесь уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси. На участке заменены три ливневые и 38 смотровых колодцев, смонтирован новый ливневый колодец, отремонтированы тротуары», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, проведены работы по обустройству проспекта. А для обеспечения безопасности движения установлены 314 дорожных знаков, включая 12 светодиодных «пешеходных переходов», а также обустроены 103 погонных метра искусственной неровности.

Стоимость работ по капремонту составила 243,7 млн рублей, в том числе 220,5 млн рублей было выделено из федерального бюджета.

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