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Татар-информ

22 октября 2019, 13:58

Официальная хроника

Голикова рассказала Путину о создании сети федеральных научно-образовательных центров

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Официальная хроника

Голикова рассказала Путину о создании сети федеральных научно-образовательных центров

В соответствии с поручением Президента РФ в Татарстане будет сформирован научно-образовательный центр мирового уровня.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Правительство России в течение ближайших шести лет направит 8,6 млрд рублей в создание в регионах страны сети научно-образовательных центров для получения синергетического эффекта от науки, образования и индустриального сектора. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Не буду приводить примеры всех регионов. Скажу только, что на шесть лет у нас в бюджете предусмотрено только 8,6 млрд рублей, а все остальное, 134 млрд рублей, – это средства, которые они должны привлечь от инвесторов, от вложений, в том числе индустриальных партнеров», – сказала Голикова.

Вице-премьер напомнила, что всего в рамках нацпроекта «Наука» планируется создать 15 научно-образовательных центров. Пять из них уже организуется в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской и Нижегородской областях, а также в консорциуме Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Важность создания соответствующей инфраструктуры она объяснила ее влиянием на рост валового регионального продукта.

В беседе с Путиным Голикова уточнила, что в остальных регионах также началась работа по формированию научно-образовательных центров. «Самое главное, что уже есть ваше поручение. Вы давали поручение по Арктическому НОЦу, по обращению губернатора Мурманской области, по НОЦу в Республике Татарстан, еще по ряду субъектов РФ. Сейчас они образуются уже как региональные НОЦы и будут участвовать в конкурсе как федеральные», – пояснила она.

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