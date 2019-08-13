Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова избрана вице-президентом Федерации синхронного плавания России

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). 21 октября в Москве прошло заседание Президиума Федерации синхронного плавания России (ФСПР), на котором депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, глава попечительского совета Федерации синхронного плавания РТ Ольга Павлова была избрана вице-президентом ФСПР и включена в состав ее исполкома. Ольга Павлова рассказала корреспонденту «Татар-информ», какие она ставит перед собой цели и задачи на этом посту.

«Прежде всего, это защита в полном объеме социальных гарантий и спортсменов и тренеров. Для этого нам очень хорошо нужно поработать с действующим законодательством и трудовым кодексом. Наставники, которые более двух лет работают со спортсменом и передают спортсмена в сборные команды России, которые впоследствии выступают на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, обязательно должны иметь доплату. Надо, наконец, законодательно закрепить статус личного тренера. Иначе получается, что тренер передает спортсмена в другой регион, а ему говорят: “Все, ты уже для него никто, спортсмен наш”. Это недопустимо», — пояснила Ольга Павлова.

Так же парламентарий рассказала, что намерена заняться решением вопроса о медицинском обеспечении заслуженных тренеров и спортсменов высокого класса, чемпионов мира, Европы, Олимпийских игр, которые закончили свою спортивную карьеру.

«Сегодня многие министерства имеют возможность прикрепления своих сотрудников к ведомственным медицинским учреждениям. Я предлагаю прикрепить заслуженных тренеров и спортсменов высокого класса, кто закончил свою спортивную карьеру, к физкультурным диспансерам. Это не такое большое обременение для бюджета , но спортсмены и их наставники будут себя чувствовать социально защищенными даже после окончания спортивной карьеры, что очень для них важно» — сказала она.

Еще один вопрос, которым планирует заняться Ольга Павлова на посту вице-президента Федерации синхронного плавания России, это популяризация синхронного плавания в регионах РФ и организация соревнований на призы чемпионов мира и Олимпийских игр. «Сегодня нам очень важно, чтобы у молодежи были правильные жизненные ориентиры. При большом дефиците патриотизма в стране именно имена великих тренеров и спортсменов должны вдохновлять наших детей. Для этого необходимо организовывать турниры на призы великих тренеров и спортсменов, которые прославили Россию на спортивных аренах и являются ее достоянием. И чтобы эти легенды спорта присутствовали на соревнованиях и лично вручали награды победителям. Один такой турнир на призы пятикратной олимпийской чемпионки, 21-кратной чемпионки мира по синхронному плаванию Светланы Ромашиной уже включен в календарный план федерации» — подчеркнула Ольга Павлова.

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