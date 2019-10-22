Телеграм-каналы опубликовали фейковое видео ДТП с перевернувшейся фурой

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Фейковую новость опубликовал сегодня телеграм-канал «Еду в татарстан».

Опубликовано было видео ДТП, в котором фура пробила отбойник и завалилась на бок, перекрыв часть дороги, из-за лопнувшего во время обгона колеса. Авторы утверждали, что это произошло сегодня днем возле Лебяжьего в Казани.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, подобной аварии ни сегодня, ни в другие дни в Казани не случалось.

Как удалось выяснить, этому видео два года и к Татарстану оно отношения не имеет.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.