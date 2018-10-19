Психолог назвал адекватной девушку, устроившую эротическую фотосессию в центре Казани

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Сети появились снимки из эротической фотосессии, которую провели в центре города, вблизи парка «Черное озеро». Многие казанцы не оценили пикантные фотографии девушки и усомнились в ее психологическом здоровье. Кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин рассказал, что в этом поведении нет психологических отклонений.

«Вероятность того, что она имеет психические нарушения, очень низкая. В целом наша планета живет в эпоху постмодернизма, когда миром правят знаки, которые выходят в тираж с помощью интернета. И заявлять о себе сейчас разными способами характерно для молодежи. Есть различные бездарные форматы, которые не связаны с талантов. Это проблема. Это простой способ представить себя, это бунт, который происходит во всем мире», — рассказал психолог.

Горожане обсуждают откровенную фотосессию молодой жительницы Казани на пешеходном переходе. Часть пользователей Сети восхищается девушкой, а другая переживает за чистоту асфальта и за здоровье модели, которой пришлось лечь на грязную и холодную землю.

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