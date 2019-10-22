В парке Урицкого открылся новый скейт-парк

(Казань, 22 октября, «Татар-информ») В столице Татарстана в парке им. Урицкого открылся скейт-парк общей площадью 350 кв. метров. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

«Новая площадка в парке им. Урицкого выполнена из бетона — лучшего и самого проверенного временем материала для катания на скейте. Здесь также можно кататься на ВМХ, МТВ, агрессивных роликах и профессиональных самокатах. Это не просто локация для катания на скейте, а место встречи для всех, кому близки уличная культура, искусство, музыка и скейтбординг. Здесь будут проходить тематические встречи, соревнования, лекции и концерты, погружающие всех желающих глубже в скейт-культуру», — говорится на странице дирекции в Instagram.

Скейт-парк предназначен для посетителей от 10 лет и старше. Для этой площадки не подходят детские велосипеды и самокаты, беговелы и горные велосипеды.

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