WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

22 октября 2019, 13:00

Общество

Казань пророчат в столицы «Тотального диктанта-2020»

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Общество

Казань пророчат в столицы «Тотального диктанта-2020»

Фото: архив/Рамиль Гали

В случае победы в народном голосовании читать диктант на главной площадке всемирной акции приедет автор текста.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Казань претендует на звание столицы всемирной акции «Тотальный диктант» в 2020 году. Об этом сообщают организаторы с призывом голосовать за свой город на официальном сайте мероприятия

Помимо Казани в открытом голосовании (но нужна регистрация на сайте «Тотального диктанта» или авторизация через соцсети) участвуют Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов, Челябинск и город Нукус (Узбекистан).

Массовая и все набирающая популярность акция «Тотальный диктант», напомним, проводится с 2014 года. В этом году в Татарстане в ней приняли участие 6005 человек, из них в Казани — 2600 человек. Статус столицы «Тотального диктанта», считают организаторы мероприятия, поможет привлечь к ней до 10 тыс. татарстанцев.

«Я хочу, чтобы достижение такой большой цели еще сильнее сплотило сообщество “Тотального диктанта” в Казани и наша семья стала еще больше. Я вижу большую ценность в опыте создания сообществ, его надо транслировать повсеместно, ведь именно сообщество будет менять мир», — считает координатор проекта в Казани Нияз Шарафиев.

Так, в апреле этого года на одной из площадок Казани «Тотальный диктант» писали одновременно дед, отец и сын. Отличником, правда, оказался только дедушка.

Голосовать за свой город можно единожды, но каждый день вплоть до 10.00 по московскому времени 11 ноября. Итоги подведут 1 февраля 2020 года. Тогда же станет известно, в какой же город, выбранный столицей «Тотального диктанта» на 2020 год, зачитывать текст приедет его автор, имя которого организаторы пока держат в секрете.

Сам «Тотальный диктант» намечен в 2020 году 4 апреля.

Столицей акции в 2019 году, напомним, был выбран город Таллин.

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