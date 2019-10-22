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Татар-информ

22 октября 2019, 11:55

Происшествия

Отдел полиции Альметьевского района возглавил экс-глава полиции Бугульмы

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Происшествия

Отдел полиции Альметьевского района возглавил экс-глава полиции Бугульмы

Фото: 16.мвд.рф

Накануне министр внутренних дел РТ Артем Хохорин представил нового начальника личному составу отдела полиции.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Отдел полиции Альметьевского района возглавил экс-глава полиции Бугульмы полковник полиции Айрат Багауов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Накануне министр внутренних дел РТ Артем Хохорин представил нового начальника личному составу отдела полиции. Министр отметил, что за годы службы Айрат Багауов зарекомендовал себя как грамотный руководитель и профессионал высочайшего уровня.

В свою очередь новый глава отдела полиции Альметьевска поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что сделает все для поддержания и укрепления правопорядка в вверенном ему районе.

Айрат Багауов родом из Сармановского района республики, выпускник юридического факультета КГУ. Свой служебный путь начал в должности младшего оперуполномоченного в угрозыске Заинска. Также занимал пост замначальника управления угрозыска МВД по РТ, возглавлял отделы МВД по Мамадышскому и Бугульминскому районам республики.

Багауов женат, воспитывает двоих сыновей.


 

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