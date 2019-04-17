(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Татарстанцы попадаются на удочку мошенников в два раза чаще, чем в прошлом году. Об этом на брифинге в МВД по РТ сообщила начальник отдела по контролю за раскрытием и расследованию мошенничеств и краж ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.

«Из года в год отмечается тенденция роста случаев мошенничества. В этом году их увеличение произошло почти на три тысячи преступлений», – уточнила Марина Шнитенкова.

В этом году в Татарстане было зарегистрировано 5620 случаев обмана, в 2018 году – 2880. По словам Шнитенковой, по количеству мошенничеств сегодня Татарстан на четвертом месте в России.

Чаще всего, по словам полицейских, татарстанцы попадаются на уловки мошенников в Интернете при покупке товаров и в социальных сетях.

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