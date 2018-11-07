Эксперт: Снижение спроса на бензин связано с ситуацией в РФ и переходом на газ

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В России наблюдается снижение спроса на бензин, которые упал на рекордный за четыре года 1%. Падение спроса связано с ситуацией внутри страны и переходом на газомоторное топливо. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«На снижение спроса повлияли внутренне-экономические ситуации, которые происходят в стране. Также на него может влиять и переход на газ, но в существенно меньшей степени. Причины снижения спроса точно не в топливном рынке», — сказал эксперт.

Для того чтобы спрос на потребление жидкого топлива снизился на 0,1%, потребление газа должно вырасти в 10 раз, однако этого не происходит, добавил Аркуша.

Ранее «Известия» писали, что спрос на бензин в период с января по сентябрь 2019 года упал на 1%, при этом в июле этот показатель доходил до 1,4%. В 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году вырос на 0,4%. Снижения спроса связаны с переходом потребителей на дешевый газ, а также с тем, что россияне пересаживаются на общественный транспорт или такси.

К тому же, многие водители реже стали использовать автомобиль из-за дорогого бензина, обслуживания машины, в том числе, страхования и налогов, а также из-за финансовых трудностей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.