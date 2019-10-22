Минэкономики РТ взял под цифровой контроль рынок вторичного металлолома

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Министерство экономики Татарстана проводит эксперимент по внедрению цифровой платформы, которая позволит отслеживать все денежные операции в сфере вторичного металлолома. Об этом сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на брифинге в Кабинете министров.

«В октябре 2019 года Минэкономики проводит эксперимент по подключению субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в сфере заготовки вторичного металлосырья к новой цифровой платформе „Центр управления закупками“. Эта платформа аккумулирует данные каждой заключенной в Татарстане сделки в сфере оборота металлолома», — сообщил министр.

Он добавил, что платформа в автоматическом режиме позволяет осуществлять бухгалтерский, финансовый, налоговый контроль над всеми денежными потоками и заключаемыми на рынке сделками.

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