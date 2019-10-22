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Татар-информ

22 октября 2019, 12:03

Происшествия

Казанец лишился доли в квартире за долг по алиментам в 200 тыс. рублей

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Происшествия

Казанец лишился доли в квартире за долг по алиментам в 200 тыс. рублей

Приставы наложили арест на авто должника и ограничили его в праве выезда за границу.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Житель Казани лишился доли в квартире за долг по алиментам в 200 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Решением суда житель Казани должен был выплачивать двум детям треть от всех видов заработка. Долго время мужчина стабильно платил алименты, но в какой-то момент перестал оказывать малышам финансовую помощь. В результате долг по алиментам превысил 200 тыс. рублей.

Тогда приставы наложили арест на авто должника и ограничили мужчине выезд за границу. Тогда алиментщик принял решение продать долю в квартире, после чего полностью погасил долг.
 

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