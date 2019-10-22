Песошин определил ключевые направления сотрудничества между Татарстаном и Баварией

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел рабочую встречу с членами делегации Баварии, которые прибыли в Татарстан для участия в международном деловом форуме. Возглавил делегацию министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Алексей Песошин рассказал гостям об экономическом потенциале Татарстана, а также обозначил перспективные направления сотрудничества. «Здесь стоит отметить привлечение потенциальных резидентов в ОЭЗ “Алабуга” и “Иннополис”, другие инвестиционные площадки Татарстана. Продвижение в Баварию нашей экспорториентированной продукции. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства, строительства, энергосберегающих технологий, здравоохранения, фармацевтики, в области культуры, науки, образования, спорта и туризма», – сказал Песошин.

В свою очередь Хуберт Айвангер отметил, что Бавария и Татарстан имеют схожую структуру экономики, важной частью которой являются машиностроение и сельское хозяйство. «Наши регионы можно сравнить и в части шагов стратегического развития, которые мы собираемся осуществлять. Сегодня все говорят о цифровизации экономики, робототехнике, промышленности 4.0. Мы должны развивать эти сферы, чтобы удерживать конкуренцию на международных рынках», – пояснил министр экономики, регионального развития и энергетики.

Экономический форум «Татарстан – Бавария» сегодня состоится в КТРК «Корстон», в программе запланирована презентация инвестиционно-промышленного потенциала Татарстана с приведением примеров успешного сотрудничества с партнерами из Германии. От татарстанской стороны в форуме примут участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, официальные лица и представители отраслевых промышленных предприятий и вузов республики.

По итогам I полугодия 2019 года внешнеторговый оборот Татарстана и Германии составил 774,2 млн долларов США.

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