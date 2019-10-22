При возведении мостового перехода через Свиягу в РТ применяется опыт строительства Крымского моста

(Зеленодольский район, 22 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). При возведении второго мостового перехода через Свиягу на 757-м км трассы М7 в Зеленодольском районе РТ специалисты используют опыт строительства Крымского моста в Крыму. Об этом журналистам во время пресс-тура на объект сообщил руководитель проекта Мостоотряд-41 Александр Минеев.

«Сооружение русловых опор происходит с рабочего моста. Этот опыт мы использовали при строительстве Керченского моста. Конструкции привезены оттуда. Рядом с рабочим мостом делаются площадки у опоры. Рабочий мост мы планируем сооружать таким образом, чтобы обеспечить судоходство», — рассказал собеседник журналистов.

По словам Александра Минеева, установка опор — «процесс сложный и растянутый по времени».

В Татарстане в этом году началась реконструкция мостового перехода через Свиягу на 757-м км автодороги М7 «Волга».

Проект включает строительство дополнительного мостового перехода и реконструкцию существующего моста 1996-го года постройки.

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