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Динара Прокопьева

22 октября 2019, 11:24

Экономика и финансы

Минпромторг РТ: Германия – стратегический внешнеторговый партнер Татарстана

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Экономика и финансы

Минпромторг РТ: Германия – стратегический внешнеторговый партнер Татарстана

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В Казани стартовал экономический форум «Татарстан — Бавария» с участием масштабной немецкой делегации.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Германия — один из важнейших внешнеторговых партнеров Татарстана, и республика готова способствовать этому сотрудничеству. Об этом сказал глава Минпромторга РТ Альберт Каримов на открытии форума «Татарстан — Бавария» в Казани.

«Для Татарстана Германия является одним из важнейших партнеров внешней торговли, потому что внешнеторговые обороты составляют около двух млрд долларов ежегодно. Безусловно, мы будем прикладывать все усилия для дальнейшего развития этих отношений, — сказал Каримов. — В рамках сотрудничества с Германией для нас важно взаимодействие на региональном уровне с такой мощнейшей в экономическом плане Баварией. У нас уже есть установившиеся, долгосрочные системные взаимоотношения».

Глава Минпромторга РТ напомнил, что немецкий концерн Siemens построит для «Казаньоргсинтеза» парогазовую установку мощностью 250 МВт, а для «Нижнекамскнефтехима» — на 495 МВт. Они будут введены в эксплуатацию в 2023 и 2021 годах соответственно.

С ответным словом выступил министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии — заместитель Премьер-министра Баварии Хуберт Айвангер. Он отметил, что несмотря санкции и финансовые сложности, Татарстан и Бавария могут способствовать развитию друг друга.

«Мы приехали со значительной экономической делегацией, чтобы укрепить наши отношения. Между Германией и Татарстаном много общего. Наши точки зрения схожи, территории почти одинаковы по площади. У нас прочные сельскохозяйственные корни, а теперь мы являемся регионами развития IT-технологий», — сказал Айвангер.

Экономический форум «Татарстан — Бавария» проходит по случаю визита немецкой делегации в Казань. С рабочим визитом в столицу РТ прибыл министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии — заместитель Премьер-министра Баварии Хуберт Айвангер. В состав делегации также вошли официальные лица, представители отраслевых органов власти, топ-менеджеры компаний.

От Татарстана в форуме участвуют глава республиканского Минпромторга Альберт Каримов, официальные лица и представители отраслевых промышленных предприятий и вузов республики.

В феврале 2019 года делегация от Татарстана во главе с министром промышленности и торговли Альбертом Каримовым совершила рабочую поездку в Германию. Тогда в министерстве экономики, регионального развития и энергетики Баварии был организован аналогичный форум «Татарстан — Бавария».

Внешнеторговый оборот Татарстана с Германией за первое полугодие 2019 года составил 774,2 млн долларов США.

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