Условный срок получил уролог из РТ, который взял с пациента деньги за бесплатный протез члена

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Условный срок получил врач-уролог из Татарстана, который взял с пациента деньги за бесплатный протез члена. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в прокуратуре РТ.

В конце апреля текущего года к врачу-урологу одной из казанских больниц обратился мужчина с просьбой сделать операцию по фаллоэндопротезированию. Медик заверил пациента, что операция платная и для нее необходим протез, который отсутствует в свободной продаже. На самом деле, протез был в наличии в отделении урологии больницы, а хирургическое вмешательство было бесплатным и оплачивалось за счет полиса ОМС.

Ущерб от действий врача составил 97 тыс. рублей.

Свою вину медик полностью признал и возместил пациенту ущерб. Суд назначил врачу наказание в виде двух лет условно с аналогичным испытательным сроком.



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