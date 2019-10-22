Первые 44 новобранца из Нижнекамска отправились на службу в армию

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Первая в ходе осенней призывной кампании отправка в армию состоялась в Нижнекамске ранним утром во вторник, 22 октября, сообщает «НТР 24».

Солдаты будут служить в частях, дислоцированных в разных уголках России. Некоторым из них предстоит служба в прославленной Таманской дивизии и в Преображенском полку.

Всего в ходе нынешней призывной кампании в армию уйдут 320 новобранцев из Нижнекамска.

С октября по декабрь в городе пройдут 11 отправок в ряды Вооруженных сил. Призывники сначала приезжают в Казань, а затем их распределяют по регионам. Большинство будут служить в Центральном военном округе, охватывающем Поволжье, Урал и Сибирь.

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