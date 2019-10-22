(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК стал генеральным партнером VI Всероссийской недели сбережений 2019, которая стартует 31 октября во всех регионах страны — от Владивостока до Калининграда. Мероприятие реализуется в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

ВСК и Национальный центр финансовой грамотности подписали соглашение о совместной деятельности по проведению «Всероссийской Недели Сбережений 2019». В этом году мероприятие посвящено финансовой грамотности в цифровой реальности.

Представители ВСК по всей стране проведут лекции, семинары, вебинары и расскажут о личном финансовом планировании и финансовой безопасности, защите прав потребителей финансовых услуг и продуктов, управлении кредитной нагрузкой.

Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк рассказал об участии компании в проекте: «Доля страховых услуг в нашей экономике значительно отстает от мировых показателей. Во многом это обусловлено недостаточным уровнем финансовой грамотности. Участие Страхового Дома ВСК в проекте Министерства финансов будет способствовать развитию современных цифровых технологий в России. Наши эксперты во всех регионах страны поделятся своими знаниями и расскажут гражданам об управлении финансами и их защите».

Директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка добавила: «Страховой Дом ВСК сотрудничает с нами уже третью Неделю и за это время зарекомендовал себя как надеждный и верный партнер. В прошлых Неделях силами ВСК было проведено свыше 400 очных мероприятий, сделаны рассылки по клиентам и подготовлены вопросы для квеста. Кроме того, сотрудники ВСК провели деловую игру на Семейном финансовом фестивале в Москве. В этом году мы значительно добавили активностей — теперь Финансовые семейные фестивали пройдут в 5 регионах России, а в социальной сети Одноклассники состоятся прмые трансляции экспертов. Страховой Дом ВСК неоднократно награждался различными премиями за цифровизацию и диджитализацию бизнеса, поэтому мы уверены что сотрудники компаниии блестяще справятся с тематикой этой Недели и расскажут жителям страны о цифровых возможностях в страховании в целом».

Целью проекта является содействие формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.

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