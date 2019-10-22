Человек делом красен: Животновод агрофермы «Буртасы» приносил из дома корм для колхозных телят

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Вы когда-нибудь видели человека, который из своего дома несет корм для колхозных животных? Обычно ведь происходит обратное... Если не видели, знакомьтесь. Это Мазит Валеев, животновод агрофермы «Буртасы» — хозяйства акционерного общества «Татагролизинг» в Камско-Устьинском районе. Мазит Валеев занимается выращиванием телят в филиале «Клянчеево». После армии восемь лет работал трактористом. Позже освоил профессию осеминатора и перешел на ферму. И вот уже двадцать лет прошло с того времени, как начал заниматься выращиванием телят. «Это оказалось самой любимой работой», — признается сам Мазит Валеев.

«Работу свою выполняет добросовестно, с любовью. Это такой человек — если надо, останется ночевать у своих телят», — говорит о нем руководитель филиала «Клянчеево» агрофирмы «Буртасы» Ринат Ишмиев. «Ночевать не приходилось», — скромно отмечает Мазит Валеев. Но то, что каждый день от рассвета до наступления темноты он находится со своими телятами, — это факт. И результат его работы достоин восхищения. Сейчас животновод ухаживает за 108 телятами в возрасте до 6 месяцев. Среднесуточный прирост составляет по 750 грамм на теленка, а сохранность поголовья — 100%!

Как мы уже упомянули в начале, в прежние годы действительно были времена, когда Мазит Валеев приносил из своего хозяйства корм для колхозных телят. «Обычно наоборот, стремятся унести из колхозной фермы домой», — говорит руководитель хозяйства с удивлением, насколько этот человек отвественно подходит к своей работе. А Мазит Валеев иногда приносил из дома корм, в тех случах, когда на ферме заканчивался фураж для животных.

Этот свой поступок животновод объяснил двумя причинами. Первая — это обычная жалость к животным, он не мог оставаться равнодушным, когда телята страдают от голода. А вторая причина — он делал это для своей же выгоды. Как? Объясняется это просто. Если нет фуража, прирост животных сокращается. А заработная плата напрямую зависит от прироста. Если у скота прирост однажды приостанавливается, то его быстро заново не поднимешь. Поэтому он и нес корм из дома в те периоды, когда в колхозе с фуражом были перебои.

С приходом инвестора АО «Татагролизинг» в хозяйстве проблемы с кормом прекратились, говорит Мазит Валеев. Имеются все возможности откормить скот, даже не прибегая к таким нестандартным решениям. А когда все условия созданы, хорошо не только скоту — и зарплата животновода выходит на достойном уровне. Сейчас он получает в среднем по 28 тысяч рублей в месяц. В этом году Мазит Валеев удостоился почетного звания лучшего в Камско-Устьинском районе животновода на откорме скота.

Говорят, дерево красно плодами, а человек — делом. Эти слова полностью подходят для трудолюбивого животновода Мазита Валеева.

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