(Набережные Челны, 22 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах «Ока» вылетела с дороги и врезалась в дерево, две юные пассажирки авто получили травмы, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне на проспекте Дружба Народов, напротив дома №15б. 47-летняя автоледи за рулем «Киа Рио», по предварительным данным, при перестроении, не уступила дорогу «Оке», за рулем которой находилась 32-летняя челнинка. В результате столкновения микролитражка вылетела с дороги на обочину, где врезалась в дерево.

В результатате аварии различные травмы получили две девочки (14 и 9 лет), которые находились на пассажирских сиденьях отечественной легковушки. Детей на каретах скорой помощи доставли в КДМЦ.

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