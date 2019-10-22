В Челнах росгвардейцы поймали двоих парней, которые на улице отобрали у курьера еду и деньги

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах росгвардейцы поймали двоих молодых людей, которые на улице отобрали у курьера еду и деньги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Вечером патрульным вневедомственной охраны поступило сообщение, что в поселке ГЭС ограбили мужчину. На месте росгвардейцы выяснили, что двое парней подошли на улице к разносчику готовой еды и отобрали у него деньги и пакеты с продуктами. Курьер описал злоумышленников, и сотрудники Росгвардии приступили к их поискам.

Вскоре подходящих под описание парней удалось задержать. Ими оказались 19-летний и 17-летний жители Автограда.

Молодых людей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



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