Некоторые дома Приволжского и Советского районов Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Завтра, 23 октября, в некоторых домах Приволжского и Советского районов Казани временно отключат свет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Приволжском районе электричества не будет с 8 до 18 часов. Речь идет о домах №№ 38а и 38в по улице Гарифьянова, №№ 1, 4, 5, 9 — 11, 16 — 20 в Деревне Универсиады и № 19 по проспекту Победы, а также о поселке Отары. В последнем отключение затронет улицы 2-я, 4-я, 5-я и 6-я Отарская, Поперечно-Отарская, Дорожная, Приволжская, Молдавская и Придорожная.

С 9 до 18 часов свет отключат в Советском районе: в поселках Вознесенская, Константиновка, Новая Сосновка, а также в СНТ «Любитель природы-2», «Радуга-2», «Восход», «Мечта», «Фотон», «Маяк», «Татпотребсоюз», «Республиканская санэпидстанция» и «Сирень».

В поселке Вознесенское без света останутся улица Нардуган и Извилистый переулок. В Константиновке — улицы Беловежская, Извилистая, Казанская, Малахитовая, Привольная, Белозерская, Изумрудная, Лесная и переулки Вересковый и Овражный. В Новой Сосновке электричества не будет в домах по улицам 1-я Таежная, Юсуфа Акчурина, Дорожная, Лесная, Нагорная, Сливовая, Степная, Шакирджана Тагирова, Вишневая, Еловая, Машиностроителей, Сиреневая, Спортивная, Дмитрия Строганова и Яблоневая.

Свет отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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