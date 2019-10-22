Женщина попала в больницу с переломами позвоночника после наезда иномарки в Казани

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). 31-летняя женщина попала в больницу с множественными переломами позвоночника после наезда иномарки в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Накануне рано утром на улице Сибгата Хакима автоледи за рулем «Ситроена» сбила 31-летнюю женщину, которая переходила улицу в неустановленном месте.

В результате наезда женщина-пешеход получила многочисленные травмы и на карете скорой помощи была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные переломы поясничного отдела позвоночника.



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