В Казани для удобства горожан сдвинут расписание четырех аэроэкспрессов в среднем на полчаса

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В столице Татарстана для удобства горожан с 1 ноября сдвинут расписание четырех аэроэкспрессов в среднем полчаса. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Эти поезда были сквозными, то есть шли из Канаша через Казань в аэропорт. Теперь они будут выезжать из Казани, так получается комфортнее для пассажиров», — сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе пригородной пассажирской компании ОАО «Содружество».

Благодаря изменениям сотрудники поезда будут успевать проводить уборку вагонов вовремя, чтобы поддерживать их в идеальном порядке, отметили в пресс-службе.

В среднем расписание четырех пригородных поездов — № 6712, № 6713, № 6714 и № 6715 – сдвинулось в среднем от 22 до 35 минут. За дополнительной информацией можно обратиться на сайт Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о голосовании за имя для поезда курсирующего между городом и аэропортом.



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