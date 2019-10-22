Подземная галерея на казанском «Арбате» продана новому владельцу для восстановления

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Часть улицы Баумана от Никольского кафедрального собора до улицы Чернышевского, которая ранее была закреплена за МУП «Метроэлектротранс», планируют восстановить. Информацию об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«На сегодня указанная часть подземной галереи реализована предприятием [МУП “Метроэлектротранс”] в установленном порядке посредством публичного предложения (торги) в собственность ООО “УК “Премиум”” для восстановления и современного использования», — сообщили в пресс-службе.

Другая часть подземной галереи находится в собственности города. Решение о передаче объекта незавершенного строительства в пользование другому лицу пока не принято.

Напомним, проект подземной галереи на Баумана приурочили к тысячелетию столицы Татарстана, но до празднования работы не завершили, стройку заморозили. После власти Казани неоднократно возвращались к поиску инвесторов. Целью было создание подземной пешеходно-торговой галереи для отдыха и туризма.

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